Копылов Михаил Евгеньевич
Место рожденияСпассовка (Старый Погост)
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
05.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно