Копылов Михаил Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылов Михаил Евгеньевич

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Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
05.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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