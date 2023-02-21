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Бетеев Иван Кузьмич

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Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бетеев Александр Иванович

Мать ребёнка: Бетеева Федосья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Бетеева Федосья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бетеев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Бетеева Федосья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бетеев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Бетеева Федосья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бетеев Николай Иванович

Мать ребёнка: Бетеева Федосья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Бетеева Федосья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бетеева Федосья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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