Бетеев Иван Кузьмич
Место рожденияСпассовка (Старый Погост)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бетеев Александр Иванович
Мать ребёнка: Бетеева Федосья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Бетеева Федосья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бетеева Федосья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бетеева Федосья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бетеева Федосья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Бетеева Федосья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно