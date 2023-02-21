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Щербаков Пётр Павлович

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Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

04.09.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1908

Отец: Щербаков Павел Никанорович

Мать: Щербакова Евдокия Фёдоровна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Антонина Петровна

Мать ребёнка: Щербакова Валентина (Маркеловна)

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Щербакова Валентина (Маркеловна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Валентина (Маркеловна)

Смерть
Неизвестно
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