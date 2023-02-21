Щербаков Пётр Павлович
Место рожденияСпассовка (Старый Погост)
Дата рождения04.09.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1908
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Антонина Петровна
Мать ребёнка: Щербакова Валентина (Маркеловна)
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Щербакова Валентина (Маркеловна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно