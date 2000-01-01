Щербакова (Панфилова) Аграфена Матвеевна
Место рожденияУшаково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1861
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Панфилов Матвей
Мать: не указана
Ушаково
Рождение ребёнка
1836
Сын: Щербаков Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Маркович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Маркович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Маркович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1846
Сын: Щербаков Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Маркович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Маркович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Василиса Григорьевна
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Маркович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
24.07.1852
Сын: Щербаков Никанор Григорьевич
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Маркович
Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1861
Спассовка (Старый Погост)