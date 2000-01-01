Щербакова (Панфилова) Аграфена Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Панфилова) Аграфена Матвеевна

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Место рождения

Ушаково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1861

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панфилов Матвей

Мать: не указана

Ушаково
Рождение ребёнка
1836

Сын: Щербаков Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Маркович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Маркович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Маркович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Щербаков Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Маркович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Маркович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Василиса Григорьевна

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Маркович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
24.07.1852

Сын: Щербаков Никанор Григорьевич

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Маркович

Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Григорий Маркович

Смерть
1861
Спассовка (Старый Погост)
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