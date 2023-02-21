Щербаков Григорий Маркович
Место рожденияСпассовка (Старый Погост)
Дата рождения1816
Дата смерти1898
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1836
Сын: Щербаков Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Щербакова Аграфена Матвеевна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Щербакова Аграфена Матвеевна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Щербакова Аграфена Матвеевна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1846
Сын: Щербаков Никита Григорьевич
Мать ребёнка: Щербакова Аграфена Матвеевна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Щербакова Аграфена Матвеевна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Василиса Григорьевна
Мать ребёнка: Щербакова Аграфена Матвеевна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
24.07.1852
Сын: Щербаков Никанор Григорьевич
Мать ребёнка: Щербакова Аграфена Матвеевна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Степанида Григорьевна
Мать ребёнка: Щербакова Прасковья Игнатьевна
Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1898
Спассовка (Старый Погост)