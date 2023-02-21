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Щербаков Григорий Маркович

Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

1816

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Щербаков Марк Степанович

Мать: Щербакова Ульяна Герасимовна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1836

Сын: Щербаков Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Щербакова Аграфена Матвеевна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Щербакова Аграфена Матвеевна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Щербакова Аграфена Матвеевна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Щербаков Никита Григорьевич

Мать ребёнка: Щербакова Аграфена Матвеевна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Щербакова Аграфена Матвеевна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Василиса Григорьевна

Мать ребёнка: Щербакова Аграфена Матвеевна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
24.07.1852

Сын: Щербаков Никанор Григорьевич

Мать ребёнка: Щербакова Аграфена Матвеевна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Степанида Григорьевна

Мать ребёнка: Щербакова Прасковья Игнатьевна

Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Прасковья Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Аграфена Матвеевна

Смерть
1898
Спассовка (Старый Погост)
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