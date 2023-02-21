Щербакова (Копылова) Ульяна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Копылов Герасим Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Щербаков Григорий Маркович
Отец ребёнка: Щербаков Марк Степанович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Щербаков Марк Степанович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1828
Сын: Щербаков Афанасий Маркович
Отец ребёнка: Щербаков Марк Степанович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Марковна
Отец ребёнка: Щербаков Марк Степанович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Марковна
Отец ребёнка: Щербаков Марк Степанович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Марковна
Отец ребёнка: Щербаков Марк Степанович
Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно