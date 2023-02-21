Щербакова (Копылова) Ульяна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Копылова) Ульяна Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копылов Герасим Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Щербаков Григорий Маркович

Отец ребёнка: Щербаков Марк Степанович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1817

Сын: Щербаков Илья Маркович

Отец ребёнка: Щербаков Марк Степанович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1828

Сын: Щербаков Афанасий Маркович

Отец ребёнка: Щербаков Марк Степанович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Марковна

Отец ребёнка: Щербаков Марк Степанович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Марковна

Отец ребёнка: Щербаков Марк Степанович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Марковна

Отец ребёнка: Щербаков Марк Степанович

Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Марк Степанович

Смерть
Неизвестно
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