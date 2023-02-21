Щербаков Марк Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Марк Степанович

Щербаков Марк Степанович

avatar

Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Щербаков Степан Афанасьевич

Мать: Щербакова Пелагея Ивановна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1816

Сын: Щербаков Григорий Маркович

Мать ребёнка: Щербакова Ульяна Герасимовна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1817

Сын: Щербаков Илья Маркович

Мать ребёнка: Щербакова Ульяна Герасимовна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1828

Сын: Щербаков Афанасий Маркович

Мать ребёнка: Щербакова Ульяна Герасимовна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Марковна

Мать ребёнка: Щербакова Ульяна Герасимовна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Марковна

Мать ребёнка: Щербакова Ульяна Герасимовна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Марковна

Мать ребёнка: Щербакова Ульяна Герасимовна

Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Ульяна Герасимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close