Щербаков Марк Степанович
Место рожденияСпассовка (Старый Погост)
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1816
Сын: Щербаков Григорий Маркович
Мать ребёнка: Щербакова Ульяна Герасимовна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Щербакова Ульяна Герасимовна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1828
Сын: Щербаков Афанасий Маркович
Мать ребёнка: Щербакова Ульяна Герасимовна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Марковна
Мать ребёнка: Щербакова Ульяна Герасимовна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Марковна
Мать ребёнка: Щербакова Ульяна Герасимовна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Марковна
Мать ребёнка: Щербакова Ульяна Герасимовна
Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно