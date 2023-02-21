Щербакова (Бурдукова (Бобова)) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербакова (Бурдукова (Бобова)) Пелагея Ивановна

Щербакова (Бурдукова (Бобова)) Пелагея Ивановна

avatar

Место рождения

Бобова

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бобов (бурдуков) Иван Иванович

Мать: Бобова Аграфена Яковлевна

Бобова
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Щербаков Степан Афанасьевич

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Аграфена Степановна

Отец ребёнка: Щербаков Степан Афанасьевич

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1791

Сын: Щербаков Степан Степанович

Отец ребёнка: Щербаков Степан Афанасьевич

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1795

Сын: Щербаков Марк Степанович

Отец ребёнка: Щербаков Степан Афанасьевич

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1803

Сын: Щербакова Иван Степанович

Отец ребёнка: Щербаков Степан Афанасьевич

Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Степан Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close