Бобова (Гурьева) Аграфена Яковлевна
Место рожденияБобова
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Гурьев Яков
Мать: не указана
Бобова
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Бобов (бурдуков) Иван Иванович
Бобова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Бобов (бурдуков) Иван Иванович
Бобова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно