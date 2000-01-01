Бобова (Гурьева) Аграфена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобова (Гурьева) Аграфена Яковлевна

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Место рождения

Бобова

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Гурьев Яков

Мать: не указана

Бобова
Рождение ребёнка
1749

Сын: Бобов Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Бобов (бурдуков) Иван Иванович

Бобова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Бобов (бурдуков) Иван Иванович

Бобова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобов (бурдуков) Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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