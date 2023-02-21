Бобов (Бурдуков) Иван Иванович
Место рожденияБобова
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Бобов (бурдуков) Иван
Бобова
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Бобова Аграфена Яковлевна
Бобова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Бобова Аграфена Яковлевна
Бобова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно