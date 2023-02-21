Бобов (Бурдуков) Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобов (Бурдуков) Иван Иванович

Бобов (Бурдуков) Иван Иванович

Место рождения

Бобова

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Бобов (бурдуков) Иван

Мать: не указана

Бобова
Рождение ребёнка
1749

Сын: Бобов Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Бобова Аграфена Яковлевна

Бобова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Бобова Аграфена Яковлевна

Бобова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобова Аграфена Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close