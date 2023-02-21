Щербаков Степан Афанасьевич
Место рожденияСпассовка (Старый Погост)
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Щербакова Пелагея Ивановна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Аграфена Степановна
Мать ребёнка: Щербакова Пелагея Ивановна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1791
Сын: Щербаков Степан Степанович
Мать ребёнка: Щербакова Пелагея Ивановна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Щербакова Пелагея Ивановна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1803
Сын: Щербакова Иван Степанович
Мать ребёнка: Щербакова Пелагея Ивановна
Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно