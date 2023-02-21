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Щербаков Степан Афанасьевич

Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Щербаков Афанасий Степанович

Мать: Щербакова Екатерина Осиповна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Щербакова Пелагея Ивановна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Аграфена Степановна

Мать ребёнка: Щербакова Пелагея Ивановна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1791

Сын: Щербаков Степан Степанович

Мать ребёнка: Щербакова Пелагея Ивановна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1795

Сын: Щербаков Марк Степанович

Мать ребёнка: Щербакова Пелагея Ивановна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1803

Сын: Щербакова Иван Степанович

Мать ребёнка: Щербакова Пелагея Ивановна

Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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