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Щербаков Афанасий Степанович

Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

1720

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Щербаков Степан Якимович

Мать: не указана

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1762

Сын: Щербаков Степан Афанасьевич

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Осиповна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маремьяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Осиповна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина Афанасьевна

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Осиповна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Афанасьевна

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Осиповна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Афанасьевна

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Осиповна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Герасим Афанасьевич

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Осиповна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Осиповна

Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Екатерина Осиповна

Смерть
1767
Спассовка (Старый Погост)
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