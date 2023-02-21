Щербаков Афанасий Степанович
Место рожденияСпассовка (Старый Погост)
Дата рождения1720
Дата смерти1767
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Щербаков Степан Якимович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1762
Сын: Щербаков Степан Афанасьевич
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Осиповна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маремьяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Осиповна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина Афанасьевна
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Осиповна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Афанасьевна
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Осиповна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Афанасьевна
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Осиповна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Герасим Афанасьевич
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Осиповна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Осиповна
Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1767
Спассовка (Старый Погост)