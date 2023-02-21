Щербакова (Крушинская) Екатерина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Крушинская) Екатерина Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Крушинский Осип Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Щербаков Степан Афанасьевич

Отец ребёнка: Щербаков Афанасий Степанович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маремьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Щербаков Афанасий Степанович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Афанасьевна

Отец ребёнка: Щербаков Афанасий Степанович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Герасим Афанасьевич

Отец ребёнка: Щербаков Афанасий Степанович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Афанасьевна

Отец ребёнка: Щербаков Афанасий Степанович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Щербаков Афанасий Степанович

Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Афанасий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина Афанасьевна

Отец ребёнка: Щербаков Афанасий Степанович

Спассовка (Старый Погост)
Смерть
Неизвестно
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