Щербакова (Крушинская) Екатерина Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Крушинский Осип Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Щербаков Степан Афанасьевич
Отец ребёнка: Щербаков Афанасий Степанович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маремьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Щербаков Афанасий Степанович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Афанасьевна
Отец ребёнка: Щербаков Афанасий Степанович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Герасим Афанасьевич
Отец ребёнка: Щербаков Афанасий Степанович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Афанасьевна
Отец ребёнка: Щербаков Афанасий Степанович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Щербаков Афанасий Степанович
Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина Афанасьевна
Отец ребёнка: Щербаков Афанасий Степанович
Спассовка (Старый Погост)
Смерть
Неизвестно