Репина (Щербакова) Мария Филипповна
Место рожденияСпассовка (Старый Погост)
Дата рождения01.08.1927
Дата смерти19.09.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1927
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
28.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Репин Иннокентий Григорьевич
Нижнее Репина
Рождение ребёнка
12.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Репин Иннокентий Григорьевич
Нижнее Репина
Рождение ребёнка
12.07.1970
Отец ребёнка: Репин Иннокентий Григорьевич
Нижнее Репина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.09.2013
Булашово