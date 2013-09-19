Репина (Щербакова) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репина (Щербакова) Мария Филипповна

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Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

01.08.1927

Дата смерти

19.09.2013

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1970 г.р.

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1927

Отец: Щербаков Филипп Никанорович?

Мать: Щербакова Марина Евгеньевна?

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
28.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Репин Иннокентий Григорьевич

Нижнее Репина
Рождение ребёнка
12.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Репин Иннокентий Григорьевич

Нижнее Репина
Рождение ребёнка
12.07.1970

Сын: Репин Пётр Иннокентьевич

Отец ребёнка: Репин Иннокентий Григорьевич

Нижнее Репина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Репин Иннокентий Григорьевич

Смерть
19.09.2013
Булашово
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