Репин Иннокентий Григорьевич
Место рожденияНижнее Репина
Дата рождения08.12.1927
Дата смерти08.11.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Репина Мария Филипповна
Нижнее Репина
Рождение ребёнка
12.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Репина Мария Филипповна
Нижнее Репина
Рождение ребёнка
12.07.1970
Мать ребёнка: Репина Мария Филипповна
Нижнее Репина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Репина Мария Филипповна
Смерть
08.11.1986
Булашово