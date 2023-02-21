Репин Иннокентий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репин Иннокентий Григорьевич

Место рождения

Нижнее Репина

Дата рождения

08.12.1927

Дата смерти

08.11.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1970 г.р.

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнее Репина
Рождение ребёнка
28.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Репина Мария Филипповна

Нижнее Репина
Рождение ребёнка
12.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Репина Мария Филипповна

Нижнее Репина
Рождение ребёнка
12.07.1970

Сын: Репин Пётр Иннокентьевич

Мать ребёнка: Репина Мария Филипповна

Нижнее Репина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репина Мария Филипповна

Смерть
08.11.1986
Булашово
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