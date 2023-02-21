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Копылов Евгений Емельянович

Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

18.01.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1878

Отец: Копылов Емельян Сысоевич

Мать: Копылова Марфа Григорьевна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
22.02.1902

Дочь: Щербакова Марина Евгеньевна?

Мать ребёнка: Копылова Устинья Степановна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
06.12.1903

Дочь: Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Копылова Устинья Степановна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
13.07.1907

Сын: Копылов Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: Копылова Устинья Степановна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
25.05.1916

Дочь: Федосья Евгеньевна

Мать ребёнка: Копылова Устинья Степановна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
27.07.1917

Сын: Копылов Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Копылова Устинья Степановна

Рождение ребёнка
09.07.1919

Сын: Копылов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Копылова Устинья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Устинья Степановна

Смерть
Неизвестно
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