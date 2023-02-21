Копылов Евгений Емельянович
Место рожденияСпассовка (Старый Погост)
Дата рождения18.01.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1878
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
22.02.1902
Дочь: Щербакова Марина Евгеньевна?
Мать ребёнка: Копылова Устинья Степановна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
06.12.1903
Дочь: Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Копылова Устинья Степановна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
13.07.1907
Мать ребёнка: Копылова Устинья Степановна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
25.05.1916
Дочь: Федосья Евгеньевна
Мать ребёнка: Копылова Устинья Степановна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
27.07.1917
Сын: Копылов Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Копылова Устинья Степановна
Рождение ребёнка
09.07.1919
Сын: Копылов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Копылова Устинья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно