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Копылов Емельян Сысоевич

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Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

11.07.1846

Дата смерти

03.07.1912

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1846

Отец: Копылов Сысой Прокопьевич

Мать: Копылова Екатерина Андреевна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
18.01.1878

Сын: Копылов Евгений Емельянович

Мать ребёнка: Копылова Марфа Григорьевна

Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Гликерия Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Марфа Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Татьяна Степановна

Смерть
03.07.1912
Турба
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