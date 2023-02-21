Копылов Емельян Сысоевич
Место рожденияСпассовка (Старый Погост)
Дата рождения11.07.1846
Дата смерти03.07.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1846
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
18.01.1878
Сын: Копылов Евгений Емельянович
Мать ребёнка: Копылова Марфа Григорьевна
Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.1912
Турба