Копылова (Градкова) Устинья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Градкова) Устинья Степановна

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Место рождения

Бобова

Дата рождения

26.09.1881

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1881

Отец: Градков Степан Фролович

Мать: Градкова Ольга Андреевна

Бобова
Рождение ребёнка
22.02.1902

Дочь: Щербакова Марина Евгеньевна?

Отец ребёнка: Копылов Евгений Емельянович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
06.12.1903

Дочь: Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Копылов Евгений Емельянович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
13.07.1907

Сын: Копылов Павел Евгеньевич

Отец ребёнка: Копылов Евгений Емельянович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
25.05.1916

Дочь: Федосья Евгеньевна

Отец ребёнка: Копылов Евгений Емельянович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
27.07.1917

Сын: Копылов Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Копылов Евгений Емельянович

Рождение ребёнка
09.07.1919

Сын: Копылов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Копылов Евгений Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Евгений Емельянович

Смерть
1920
Спассовка (Старый Погост)
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