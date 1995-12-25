Копылова (Градкова) Устинья Степановна
Место рожденияБобова
Дата рождения26.09.1881
Дата смерти1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1881
Отец: Градков Степан Фролович
Мать: Градкова Ольга Андреевна
Бобова
Рождение ребёнка
22.02.1902
Дочь: Щербакова Марина Евгеньевна?
Отец ребёнка: Копылов Евгений Емельянович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
06.12.1903
Дочь: Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Копылов Евгений Емельянович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
13.07.1907
Отец ребёнка: Копылов Евгений Емельянович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
25.05.1916
Дочь: Федосья Евгеньевна
Отец ребёнка: Копылов Евгений Емельянович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
27.07.1917
Сын: Копылов Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Копылов Евгений Емельянович
Рождение ребёнка
09.07.1919
Сын: Копылов Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Копылов Евгений Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1920
Спассовка (Старый Погост)