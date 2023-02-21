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Градков Степан Фролович

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Место рождения

Турба

Дата рождения

26.12.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1839

Отец: Градков Фрол Петрович

Мать: Бобова Варвара Фёдоровна

Турба
Рождение ребёнка
26.09.1881

Дочь: Копылова Устинья Степановна

Мать ребёнка: Градкова Ольга Андреевна

Бобова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Градкова Ольга Андреевна

Смерть
Неизвестно
Бобова
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