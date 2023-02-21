Градков Степан Фролович
Место рожденияТурба
Дата рождения26.12.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1839
Отец: Градков Фрол Петрович
Мать: Бобова Варвара Фёдоровна
Турба
Рождение ребёнка
26.09.1881
Дочь: Копылова Устинья Степановна
Мать ребёнка: Градкова Ольга Андреевна
Бобова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Градкова Ольга Андреевна
Смерть
Неизвестно
Бобова