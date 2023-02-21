Обрядова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1909
Дочь: Потапова Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Обрядов Антон Николаевич
Серюкова
Рождение ребёнка
08.03.1912
Отец ребёнка: Обрядов Антон Николаевич
Серюкова
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Обрядов Антон Николаевич
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1922
Серюкова