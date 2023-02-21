Обрядова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрядова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1922

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1909

Дочь: Потапова Ксения Антоновна

Отец ребёнка: Обрядов Антон Николаевич

Серюкова
Рождение ребёнка
08.03.1912

Сын: Обрядов Павел Антонович

Отец ребёнка: Обрядов Антон Николаевич

Серюкова
Рождение ребёнка
1918

Сын: Обрядов Сергей Антонович

Отец ребёнка: Обрядов Антон Николаевич

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обрядов Антон Николаевич

Смерть
До 1922
Серюкова
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