Обрядов Павел Антонович
Место рожденияСерюкова
Дата рождения08.03.1912
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1912
Отец: Обрядов Антон Николаевич
Мать: Обрядова ?
Серюкова
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Завьялова Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Обрядова Анастасия
Салехард
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обрядова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обрядова Мария Андреевна
Смерть
1985