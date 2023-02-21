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Обрядов Павел Антонович

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Место рождения

Серюкова

Дата рождения

08.03.1912

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1912

Отец: Обрядов Антон Николаевич

Мать: Обрядова ?

Серюкова
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Завьялова Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Обрядова Анастасия

Салехард
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обрядова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обрядова Мария Андреевна

Смерть
1985
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