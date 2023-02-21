Завьялова (Обрядова) Клавдия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавьялова (Обрядова) Клавдия Павловна

Завьялова (Обрядова) Клавдия Павловна

Место рождения

Салехард

Дата рождения

1932

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Обрядов Павел Антонович

Мать: Обрядова Анастасия

Салехард
Рождение ребёнка
11.05.1955

Сын: Завьялов Василий Иванович

Отец ребёнка: Завьялов Иван Ксенофонтович

Дивногорск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Завьялов Иван Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Завьялов Иван Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Завьялов Иван Ксенофонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завьялов Иван Ксенофонтович

Смерть
2015
Дивногорск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close