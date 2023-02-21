Завьялова (Обрядова) Клавдия Павловна
Место рожденияСалехард
Дата рождения1932
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Обрядов Павел Антонович
Мать: Обрядова Анастасия
Салехард
Рождение ребёнка
11.05.1955
Сын: Завьялов Василий Иванович
Отец ребёнка: Завьялов Иван Ксенофонтович
Дивногорск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2015
Дивногорск