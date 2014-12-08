Завьялов Иван Ксенофонтович
Место рожденияСмолокуровка
Дата рождения12.11.1925
Дата смерти23.05.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Смолокуровка
Рождение ребёнка
11.05.1955
Сын: Завьялов Василий Иванович
Мать ребёнка: Завьялова Клавдия Павловна
Дивногорск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.1990
Дивногорск