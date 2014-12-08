Завьялов Иван Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялов Иван Ксенофонтович

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Место рождения

Смолокуровка

Дата рождения

12.11.1925

Дата смерти

23.05.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Смолокуровка
Рождение ребёнка
11.05.1955

Сын: Завьялов Василий Иванович

Мать ребёнка: Завьялова Клавдия Павловна

Дивногорск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Завьялова Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Завьялова Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Завьялова Клавдия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завьялова Клавдия Павловна

Смерть
23.05.1990
Дивногорск
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