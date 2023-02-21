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Обрядов Николай Ильич

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Место рождения

Серюкова

Дата рождения

13.12.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1848

Отец: Обрядов Илья Ильич

Мать: Обрядова Екатерина Давыдовна

Серюкова
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мальцева Ефлания Николаевна

Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Алексеевна

Серюкова
Рождение ребёнка
1877

Сын: Обрядов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Алексеевна

Серюкова
Рождение ребёнка
06.06.1879

Сын: Обрядов Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Алексеевна

Серюкова
Рождение ребёнка
01.03.1881

Сын: Обрядов Антон Николаевич

Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Алексеевна

Серюкова
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Алексеевна

Серюкова
Рождение ребёнка
1889

Сын: Обрядов Гаврила Николаевич

Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Алексеевна

Серюкова
Рождение ребёнка
1890

Сын: Обрядов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Алексеевна

Серюкова
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Алексеевна

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обрядова Екатерина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Серюкова
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