Обрядов Николай Ильич
Место рожденияСерюкова
Дата рождения13.12.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1848
Отец: Обрядов Илья Ильич
Серюкова
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Мальцева Ефлания Николаевна
Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Алексеевна
Серюкова
Рождение ребёнка
1877
Сын: Обрядов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Алексеевна
Серюкова
Рождение ребёнка
06.06.1879
Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Алексеевна
Серюкова
Рождение ребёнка
01.03.1881
Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Алексеевна
Серюкова
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Алексеевна
Серюкова
Рождение ребёнка
1889
Сын: Обрядов Гаврила Николаевич
Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Алексеевна
Серюкова
Рождение ребёнка
1890
Сын: Обрядов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Алексеевна
Серюкова
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Алексеевна
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Серюкова