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Обрядов Илья Ильич

Место рождения

Серюкова

Дата рождения

1819

Дата смерти

02.04.1855

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Обрядов Илья Иванов

Мать: Обрядова Елена Парфёновна

Серюкова
Рождение ребёнка
05.12.1839

Сын: Обрядов Андрей Ильич

Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Давыдовна

Серюкова
Рождение ребёнка
27.01.1841

Сын: Обрядов Василий Ильич

Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Давыдовна

Серюкова
Рождение ребёнка
29.01.1842

Сын: Обрядов Афанасий Ильич

Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Давыдовна

Серюкова
Рождение ребёнка
15.12.1844

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Давыдовна

Серюкова
Рождение ребёнка
22.06.1845

Сын: Обрядов Пётр Ильич

Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Давыдовна

Серюкова
Рождение ребёнка
10.06.1846

Дочь: Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Давыдовна

Серюкова
Рождение ребёнка
23.08.1847

Сын: Обрядов Василий Ильич

Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Давыдовна

Серюкова
Рождение ребёнка
13.12.1848

Сын: Обрядов Николай Ильич

Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Давыдовна

Серюкова
Рождение ребёнка
24.02.1851

Сын: Обрядов Леонтий Ильич

Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Давыдовна

Серюкова
Рождение ребёнка
14.10.1853

Дочь: Марфа Ильинична

Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Давыдовна

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обрядова Екатерина Давыдовна

Смерть
02.04.1855
Серюкова
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