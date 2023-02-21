Обрядов Илья Ильич
Место рожденияСерюкова
Дата рождения1819
Дата смерти02.04.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Обрядов Илья Иванов
Серюкова
Рождение ребёнка
05.12.1839
Сын: Обрядов Андрей Ильич
Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Давыдовна
Серюкова
Рождение ребёнка
27.01.1841
Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Давыдовна
Серюкова
Рождение ребёнка
29.01.1842
Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Давыдовна
Серюкова
Рождение ребёнка
15.12.1844
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Давыдовна
Серюкова
Рождение ребёнка
22.06.1845
Сын: Обрядов Пётр Ильич
Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Давыдовна
Серюкова
Рождение ребёнка
10.06.1846
Дочь: Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Давыдовна
Серюкова
Рождение ребёнка
23.08.1847
Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Давыдовна
Серюкова
Рождение ребёнка
13.12.1848
Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Давыдовна
Серюкова
Рождение ребёнка
24.02.1851
Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Давыдовна
Серюкова
Рождение ребёнка
14.10.1853
Дочь: Марфа Ильинична
Мать ребёнка: Обрядова Екатерина Давыдовна
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.1855
Серюкова