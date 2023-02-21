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Обрядов Илья Иванов

Место рождения

Серюкова

Дата рождения

20.07.1778

Дата смерти

06.03.1859

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1778

Отец: Обрядов Иван Никифорович

Мать: Обрядова Ульяна Михайловна

Серюкова
Рождение ребёнка
01.03.1810

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: Обрядова Елена Парфёновна

Серюкова
Рождение ребёнка
1819

Сын: Обрядов Виктор Ильич

Мать ребёнка: Обрядова Елена Парфёновна

Серюкова
Рождение ребёнка
1819

Сын: Обрядов Илья Ильич

Мать ребёнка: Обрядова Елена Парфёновна

Серюкова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Обрядова Елена Парфёновна

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обрядова Елена Парфёновна

Смерть
06.03.1859
Серюкова
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