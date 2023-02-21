Обрядов Илья Иванов
Место рожденияСерюкова
Дата рождения20.07.1778
Дата смерти06.03.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1778
Серюкова
Рождение ребёнка
01.03.1810
Дочь: Мария Ильинична
Мать ребёнка: Обрядова Елена Парфёновна
Серюкова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Обрядов Виктор Ильич
Мать ребёнка: Обрядова Елена Парфёновна
Серюкова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Обрядов Илья Ильич
Мать ребёнка: Обрядова Елена Парфёновна
Серюкова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Обрядова Елена Парфёновна
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1859
Серюкова