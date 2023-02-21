Обрядова Ульяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбрядова Ульяна Михайловна

Обрядова Ульяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

30.11.1832

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Обрядов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Обрядов Иван Никифорович

Серюкова
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Обрядов Иван Никифорович

Серюкова
Рождение ребёнка
20.07.1778

Сын: Обрядов Илья Иванов

Отец ребёнка: Обрядов Иван Никифорович

Серюкова
Рождение ребёнка
24.07.1804

Сын: Обрядов Степан Иванович

Отец ребёнка: Обрядов Иван Никифорович

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обрядов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обрядов Филипп Иванов

Отец ребёнка: Обрядов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обрядов Денис Иванович

Отец ребёнка: Обрядов Иван Никифорович

Смерть
30.11.1832
Серюкова
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close