Обрядова Ульяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти30.11.1832
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
1769
Сын: Обрядов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Обрядов Иван Никифорович
Серюкова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Обрядов Иван Никифорович
Серюкова
Рождение ребёнка
20.07.1778
Сын: Обрядов Илья Иванов
Отец ребёнка: Обрядов Иван Никифорович
Серюкова
Рождение ребёнка
24.07.1804
Отец ребёнка: Обрядов Иван Никифорович
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Обрядов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Обрядов Иван Никифорович
Смерть
30.11.1832
Серюкова