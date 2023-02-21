Обрядов Иван Никифорович
Место рожденияТобольск
Дата рождения1749
Дата смерти20.07.1822
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Тобольск
Рождение ребёнка
1769
Сын: Обрядов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Обрядова Ульяна Михайловна
Серюкова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Обрядова Ульяна Михайловна
Серюкова
Рождение ребёнка
20.07.1778
Сын: Обрядов Илья Иванов
Мать ребёнка: Обрядова Ульяна Михайловна
Серюкова
Рождение ребёнка
24.07.1804
Мать ребёнка: Обрядова Ульяна Михайловна
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Обрядова Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Обрядова Ульяна Михайловна
Смерть
20.07.1822
Серюкова