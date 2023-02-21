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Обрядов Иван Никифорович

Место рождения

Тобольск

Дата рождения

1749

Дата смерти

20.07.1822

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Обрядов Никифор Гаврилович

Мать: Обрядова Мария Даниловна

Тобольск
Рождение ребёнка
1769

Сын: Обрядов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Обрядова Ульяна Михайловна

Серюкова
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Обрядова Ульяна Михайловна

Серюкова
Рождение ребёнка
20.07.1778

Сын: Обрядов Илья Иванов

Мать ребёнка: Обрядова Ульяна Михайловна

Серюкова
Рождение ребёнка
24.07.1804

Сын: Обрядов Степан Иванович

Мать ребёнка: Обрядова Ульяна Михайловна

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обрядова Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обрядов Денис Иванович

Мать ребёнка: Обрядова Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обрядов Филипп Иванов

Мать ребёнка: Обрядова Ульяна Михайловна

Смерть
20.07.1822
Серюкова
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