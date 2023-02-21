Обрядова (Павлова) Елена Парфёновна
Место рожденияТобольск
Дата рождения01.06.1783
Дата смерти09.05.1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1783
Отец: Павлов Парфён
Тобольск
Рождение ребёнка
01.03.1810
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Обрядов Илья Иванов
Серюкова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Обрядов Виктор Ильич
Отец ребёнка: Обрядов Илья Иванов
Серюкова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Обрядов Илья Ильич
Отец ребёнка: Обрядов Илья Иванов
Серюкова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Обрядов Илья Иванов
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обрядов Илья Иванов
Смерть
09.05.1832
Серюкова