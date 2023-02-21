Обрядова (Павлова) Елена Парфёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрядова (Павлова) Елена Парфёновна

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Место рождения

Тобольск

Дата рождения

01.06.1783

Дата смерти

09.05.1832

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1783

Отец: Павлов Парфён

Мать: Павлова Евдокия Никитична

Тобольск
Рождение ребёнка
01.03.1810

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Обрядов Илья Иванов

Серюкова
Рождение ребёнка
1819

Сын: Обрядов Виктор Ильич

Отец ребёнка: Обрядов Илья Иванов

Серюкова
Рождение ребёнка
1819

Сын: Обрядов Илья Ильич

Отец ребёнка: Обрядов Илья Иванов

Серюкова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Обрядов Илья Иванов

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обрядов Илья Иванов

Смерть
09.05.1832
Серюкова
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