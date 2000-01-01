Павлова Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Павлов Парфён
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Надежда Парфёновна
Отец ребёнка: Павлов Парфён
Рождение ребёнка
01.06.1783
Дочь: Обрядова Елена Парфёновна
Отец ребёнка: Павлов Парфён
Тобольск
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Павлов Парфён
Тобольск
Рождение ребёнка
24.08.1880
Отец ребёнка: Павлов Парфён
Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Парфён
Смерть
Неизвестно