Павлова Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Евдокия Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Павлов Матвей Парфёнович

Отец ребёнка: Павлов Парфён

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Надежда Парфёновна

Отец ребёнка: Павлов Парфён

Рождение ребёнка
01.06.1783

Дочь: Обрядова Елена Парфёновна

Отец ребёнка: Павлов Парфён

Тобольск
Рождение ребёнка
1787

Сын: Павлов Никита Парфёнович

Отец ребёнка: Павлов Парфён

Тобольск
Рождение ребёнка
24.08.1880

Сын: Павлов Матвей Парфёнович

Отец ребёнка: Павлов Парфён

Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Парфён

Смерть
Неизвестно
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