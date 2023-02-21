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Павлов Парфён

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

06.08.1795

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Павлов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Павлов Матвей Парфёнович

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Надежда Парфёновна

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
01.06.1783

Дочь: Обрядова Елена Парфёновна

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Никитична

Тобольск
Рождение ребёнка
1787

Сын: Павлов Никита Парфёнович

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Никитична

Тобольск
Рождение ребёнка
24.08.1880

Сын: Павлов Матвей Парфёнович

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Никитична

Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Евдокия Никитична

Смерть
06.08.1795
Тобольск
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