Павлов Парфён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728
Дата смерти06.08.1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Павлов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Надежда Парфёновна
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
01.06.1783
Дочь: Обрядова Елена Парфёновна
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Никитична
Тобольск
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Никитична
Тобольск
Рождение ребёнка
24.08.1880
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Никитична
Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.08.1795
Тобольск