Обрядова (Логинова) Екатерина Давыдовна
Место рожденияМаслянка
Дата рожденияОколо 1818
Дата смерти23.03.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Маслянка
Рождение ребёнка
05.12.1839
Сын: Обрядов Андрей Ильич
Отец ребёнка: Обрядов Илья Ильич
Серюкова
Рождение ребёнка
27.01.1841
Отец ребёнка: Обрядов Илья Ильич
Серюкова
Рождение ребёнка
29.01.1842
Отец ребёнка: Обрядов Илья Ильич
Серюкова
Рождение ребёнка
15.12.1844
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Обрядов Илья Ильич
Серюкова
Рождение ребёнка
22.06.1845
Сын: Обрядов Пётр Ильич
Отец ребёнка: Обрядов Илья Ильич
Серюкова
Рождение ребёнка
10.06.1846
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Обрядов Илья Ильич
Серюкова
Рождение ребёнка
23.08.1847
Отец ребёнка: Обрядов Илья Ильич
Серюкова
Рождение ребёнка
13.12.1848
Отец ребёнка: Обрядов Илья Ильич
Серюкова
Рождение ребёнка
24.02.1851
Отец ребёнка: Обрядов Илья Ильич
Серюкова
Рождение ребёнка
14.10.1853
Дочь: Марфа Ильинична
Отец ребёнка: Обрядов Илья Ильич
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обрядов Илья Ильич
Смерть
23.03.1855
Серюкова