Обрядова (Логинова) Екатерина Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрядова (Логинова) Екатерина Давыдовна

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Место рождения

Маслянка

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

23.03.1855

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Логинов Давыд Васильевич

Мать: Логинова Маремьяна Григорьевна

Маслянка
Рождение ребёнка
05.12.1839

Сын: Обрядов Андрей Ильич

Отец ребёнка: Обрядов Илья Ильич

Серюкова
Рождение ребёнка
27.01.1841

Сын: Обрядов Василий Ильич

Отец ребёнка: Обрядов Илья Ильич

Серюкова
Рождение ребёнка
29.01.1842

Сын: Обрядов Афанасий Ильич

Отец ребёнка: Обрядов Илья Ильич

Серюкова
Рождение ребёнка
15.12.1844

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Обрядов Илья Ильич

Серюкова
Рождение ребёнка
22.06.1845

Сын: Обрядов Пётр Ильич

Отец ребёнка: Обрядов Илья Ильич

Серюкова
Рождение ребёнка
10.06.1846

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Обрядов Илья Ильич

Серюкова
Рождение ребёнка
23.08.1847

Сын: Обрядов Василий Ильич

Отец ребёнка: Обрядов Илья Ильич

Серюкова
Рождение ребёнка
13.12.1848

Сын: Обрядов Николай Ильич

Отец ребёнка: Обрядов Илья Ильич

Серюкова
Рождение ребёнка
24.02.1851

Сын: Обрядов Леонтий Ильич

Отец ребёнка: Обрядов Илья Ильич

Серюкова
Рождение ребёнка
14.10.1853

Дочь: Марфа Ильинична

Отец ребёнка: Обрядов Илья Ильич

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопчанов Иван Епифанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обрядов Илья Ильич

Смерть
23.03.1855
Серюкова
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