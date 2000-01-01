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Обрядов Андрей Ильич

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Место рождения

Серюкова

Дата рождения

05.12.1839

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1839

Отец: Обрядов Илья Ильич

Мать: Обрядова Екатерина Давыдовна

Серюкова
Рождение ребёнка
03.03.1865

Сын: Обрядов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Обрядова Параскева Дмитриевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Обрядов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Обрядова Параскева Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обрядов Семён Андреевич

Мать ребёнка: Обрядова Параскева Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обрядова Параскева Дмитриевна

Смерть
1907
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