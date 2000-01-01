Обрядов Андрей Ильич
Место рожденияСерюкова
Дата рождения05.12.1839
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1839
Отец: Обрядов Илья Ильич
Серюкова
Рождение ребёнка
03.03.1865
Сын: Обрядов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Обрядова Параскева Дмитриевна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Обрядова Параскева Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Обрядова Параскева Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1907