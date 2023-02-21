Обрядова Параскева Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрядова Параскева Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1865

Сын: Обрядов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Обрядов Андрей Ильич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Обрядов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Обрядов Андрей Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обрядов Семён Андреевич

Отец ребёнка: Обрядов Андрей Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обрядов Андрей Ильич

Смерть
Неизвестно
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