Обрядова Параскева Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1865
Сын: Обрядов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Обрядов Андрей Ильич
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Обрядов Андрей Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Обрядов Андрей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обрядов Андрей Ильич
Смерть
Неизвестно