Обрядов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Обрядова Елена Гавриловна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Обрядова Елена Гавриловна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Обрядова Елена Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно