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Обрядов Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Обрядов Андрей Ильич

Мать: Обрядова Параскева Дмитриевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Обрядова Елена Гавриловна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Обрядова Елена Гавриловна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Обрядова Елена Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обрядова Елена Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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