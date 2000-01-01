Логинова (Галкина) Маремьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Галкина) Маремьяна Григорьевна

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Место рождения

Аремзянское

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Галкин Григорий Матвеевич

Мать: Алексеевна Екатерина Андреевна/Алексеевна/Парфёновна

Аремзянское
Рождение ребёнка
05.07.1813

Сын: Логинов Михаил Давидович

Отец ребёнка: Логинов Давыд Васильевич

Маслянка
Рождение ребёнка
14.08.1815

Сын: Логинов Иван Давыдович

Отец ребёнка: Логинов Давыд Васильевич

Маслянка
Рождение ребёнка
13.12.1816

Дочь: Варвара Давидовна

Отец ребёнка: Логинов Давыд Васильевич

Маслянка
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Обрядова Екатерина Давыдовна

Отец ребёнка: Логинов Давыд Васильевич

Маслянка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Давыд Васильевич

Смерть
Неизвестно
Маслянка
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