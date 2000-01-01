Логинова (Галкина) Маремьяна Григорьевна
Место рожденияАремзянское
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Аремзянское
Рождение ребёнка
05.07.1813
Отец ребёнка: Логинов Давыд Васильевич
Маслянка
Рождение ребёнка
14.08.1815
Отец ребёнка: Логинов Давыд Васильевич
Маслянка
Рождение ребёнка
13.12.1816
Дочь: Варвара Давидовна
Отец ребёнка: Логинов Давыд Васильевич
Маслянка
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Обрядова Екатерина Давыдовна
Отец ребёнка: Логинов Давыд Васильевич
Маслянка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Маслянка