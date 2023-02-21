Алексеевна Екатерина Андреевна/Алексеевна/Парфёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеевна Екатерина Андреевна/Алексеевна/Парфёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Алексей Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Галкин Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Галкин Григорий Матвеевич

Аремзянское
Рождение ребёнка
28.10.1787

Дочь: Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Галкин Григорий Матвеевич

Аремзянское
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Галкин Григорий Матвеевич

Аремзянское
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Галкин Григорий Матвеевич

Аремзянское
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Логинова Маремьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Галкин Григорий Матвеевич

Аремзянское
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Фекла Григорьевна

Отец ребёнка: Галкин Григорий Матвеевич

Аремзянское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Григорий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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