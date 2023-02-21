Алексеевна Екатерина Андреевна/Алексеевна/Парфёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Алексей Андрей
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Галкин Григорий Матвеевич
Аремзянское
Рождение ребёнка
28.10.1787
Дочь: Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Галкин Григорий Матвеевич
Аремзянское
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Галкин Григорий Матвеевич
Аремзянское
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Галкин Григорий Матвеевич
Аремзянское
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Логинова Маремьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Галкин Григорий Матвеевич
Аремзянское
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Фекла Григорьевна
Отец ребёнка: Галкин Григорий Матвеевич
Аремзянское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно