Обрядова Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрядова Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мальцева Ефлания Николаевна

Отец ребёнка: Обрядов Николай Ильич

Серюкова
Рождение ребёнка
1877

Сын: Обрядов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Обрядов Николай Ильич

Серюкова
Рождение ребёнка
06.06.1879

Сын: Обрядов Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Обрядов Николай Ильич

Серюкова
Рождение ребёнка
01.03.1881

Сын: Обрядов Антон Николаевич

Отец ребёнка: Обрядов Николай Ильич

Серюкова
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Обрядов Николай Ильич

Серюкова
Рождение ребёнка
1889

Сын: Обрядов Гаврила Николаевич

Отец ребёнка: Обрядов Николай Ильич

Серюкова
Рождение ребёнка
1890

Сын: Обрядов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Обрядов Николай Ильич

Серюкова
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Обрядов Николай Ильич

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обрядов Николай Ильич

Смерть
1908
Серюкова
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