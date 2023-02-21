Обрядова Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти1908
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Мальцева Ефлания Николаевна
Отец ребёнка: Обрядов Николай Ильич
Серюкова
Рождение ребёнка
1877
Сын: Обрядов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Обрядов Николай Ильич
Серюкова
Рождение ребёнка
06.06.1879
Отец ребёнка: Обрядов Николай Ильич
Серюкова
Рождение ребёнка
01.03.1881
Отец ребёнка: Обрядов Николай Ильич
Серюкова
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Обрядов Николай Ильич
Серюкова
Рождение ребёнка
1889
Сын: Обрядов Гаврила Николаевич
Отец ребёнка: Обрядов Николай Ильич
Серюкова
Рождение ребёнка
1890
Сын: Обрядов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Обрядов Николай Ильич
Серюкова
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Обрядов Николай Ильич
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1908
Серюкова