Обрядов Александр Николаевич
Место рожденияСерюкова
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Серюкова
Рождение ребёнка
1906
Сын: Обрядов Степан Александрович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Обрядов Николай Александрович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Обрядов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Обрядов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обрядов? Иван? Александрович?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Александровна
Смерть
Неизвестно