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Обрядов Александр Николаевич

Место рождения

Серюкова

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Обрядов Николай Ильич

Мать: Обрядова Екатерина Алексеевна

Серюкова
Рождение ребёнка
1906

Сын: Обрядов Степан Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Обрядов Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Обрядов Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Обрядов Андрей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обрядов? Иван? Александрович?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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