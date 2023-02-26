Чепелкина Анна Стефанова
Место рожденияд.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.01.1885
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.03.1887
Сын: Чепелкин Гавриил Васильев
Отец ребёнка: Чепелкин Василий Евдокимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1888
Отец ребёнка: Чепелкин Василий Евдокимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1891
Сын: Чепелкин Пётр ст.
Отец ребёнка: Чепелкин Василий Евдокимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1893
Сын: Чепелкин Герасим Васильев
Отец ребёнка: Чепелкин Василий Евдокимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1894
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Чепелкин Василий Евдокимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1896
Отец ребёнка: Чепелкин Василий Евдокимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1898
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Чепелкин Василий Евдокимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1899
Отец ребёнка: Чепелкин Василий Евдокимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1902
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Чепелкин Василий Евдокимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1905
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Чепелкин Василий Евдокимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Чепелкин Василий Евдокимов
Смерть
Неизвестно