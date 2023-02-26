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Чепелкина Анна Стефанова

Место рождения

д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Стефан

Мать: ?

д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.01.1885

Муж: Чепелкин Василий Евдокимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.03.1887

Сын: Чепелкин Гавриил Васильев

Отец ребёнка: Чепелкин Василий Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1888

Сын: Чепелкин Илья Васильев

Отец ребёнка: Чепелкин Василий Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1891

Сын: Чепелкин Пётр ст.

Отец ребёнка: Чепелкин Василий Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1893

Сын: Чепелкин Герасим Васильев

Отец ребёнка: Чепелкин Василий Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1894

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Чепелкин Василий Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1896

Сын: Чепелкин Сергей Васильев

Отец ребёнка: Чепелкин Василий Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1898

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Чепелкин Василий Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1899

Сын: Чепелкин Пётр Васильев

Отец ребёнка: Чепелкин Василий Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1902

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Чепелкин Василий Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1905

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Чепелкин Василий Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1908

Сын: Чепелкин Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Чепелкин Василий Евдокимов

Смерть
Неизвестно