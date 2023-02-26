Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Чепелкина Анна Стефанова
Мать ребёнка: ?
д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Ксения Стефанова
Мать ребёнка: ?
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1873
Дочь: Феодосия Стефанова
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно