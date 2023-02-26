Чепелкин Илья Васильев
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.07.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1888
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.05.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.06.1910
Мать ребёнка: Чепелкина Параскева Яковлева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1911
Дочь: Ефросинья Ильина
Мать ребёнка: Чепелкина Параскева Яковлева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1912
Сын: Евдокименков Василий Ильич
Мать ребёнка: Чепелкина Параскева Яковлева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1914
Мать ребёнка: Чепелкина Параскева Яковлева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1916
Мать ребёнка: Чепелкина Параскева Яковлева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно