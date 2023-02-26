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Чепелкин Илья Васильев

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.07.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1888

Отец: Чепелкин Василий Евдокимов

Мать: Чепелкина Анна Стефанова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.05.1909

Жена: Чепелкина Параскева Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.06.1910

Сын: Чепелкин Андрей Ильин

Мать ребёнка: Чепелкина Параскева Яковлева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1911

Дочь: Ефросинья Ильина

Мать ребёнка: Чепелкина Параскева Яковлева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1912

Сын: Евдокименков Василий Ильич

Мать ребёнка: Чепелкина Параскева Яковлева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1914

Сын: Чепелкин Михаил Ильин

Мать ребёнка: Чепелкина Параскева Яковлева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1916

Сын: Евдокименков Иван Ильич

Мать ребёнка: Чепелкина Параскева Яковлева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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