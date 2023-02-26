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Чепелкин Василий Евдокимов

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.02.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1860

Отец: Чепелкин Евдоким Иванов

Мать: Чепелкина Параскева Стефанова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.01.1885

Жена: Чепелкина Анна Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Военная служба
1885
уволенный рядовой
Рождение ребёнка
22.03.1887

Сын: Чепелкин Гавриил Васильев

Мать ребёнка: Чепелкина Анна Стефанова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1888

Сын: Чепелкин Илья Васильев

Мать ребёнка: Чепелкина Анна Стефанова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1891

Сын: Чепелкин Пётр ст.

Мать ребёнка: Чепелкина Анна Стефанова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1893

Сын: Чепелкин Герасим Васильев

Мать ребёнка: Чепелкина Анна Стефанова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1894

Дочь: Матрона Васильева

Мать ребёнка: Чепелкина Анна Стефанова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1896

Сын: Чепелкин Сергей Васильев

Мать ребёнка: Чепелкина Анна Стефанова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1898

Дочь: Александра Васильева

Мать ребёнка: Чепелкина Анна Стефанова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1899

Сын: Чепелкин Пётр Васильев

Мать ребёнка: Чепелкина Анна Стефанова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1902

Дочь: Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Чепелкина Анна Стефанова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1905

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Чепелкина Анна Стефанова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1908

Сын: Чепелкин Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Чепелкина Анна Стефанова

Смерть
Неизвестно
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