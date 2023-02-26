Чепелкин Василий Евдокимов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.02.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1860
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.01.1885
Жена: Чепелкина Анна Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Военная служба
1885
уволенный рядовой
Рождение ребёнка
22.03.1887
Сын: Чепелкин Гавриил Васильев
Мать ребёнка: Чепелкина Анна Стефанова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1888
Мать ребёнка: Чепелкина Анна Стефанова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1891
Сын: Чепелкин Пётр ст.
Мать ребёнка: Чепелкина Анна Стефанова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1893
Сын: Чепелкин Герасим Васильев
Мать ребёнка: Чепелкина Анна Стефанова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1894
Дочь: Матрона Васильева
Мать ребёнка: Чепелкина Анна Стефанова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1896
Мать ребёнка: Чепелкина Анна Стефанова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1898
Дочь: Александра Васильева
Мать ребёнка: Чепелкина Анна Стефанова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1899
Мать ребёнка: Чепелкина Анна Стефанова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1902
Дочь: Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Чепелкина Анна Стефанова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1905
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Чепелкина Анна Стефанова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Чепелкина Анна Стефанова
Смерть
Неизвестно