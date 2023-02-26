(Евдокименкова) Мария Васильева
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.07.1905
Дата смерти27.04.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1905
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.04.1908
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище