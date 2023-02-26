Чепелкин Герасим Васильев
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.03.1893
Дата смерти09.09.1893
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1893
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.09.1893
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище