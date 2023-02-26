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Чепелкин Пётр Васильев

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.12.1899

Дата смерти

27.06.1900

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1899

Отец: Чепелкин Василий Евдокимов

Мать: Чепелкина Анна Стефанова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.06.1900
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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