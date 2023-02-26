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(Чепелкина) Матрона Васильева

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.11.1894

Дата смерти

04.06.1895

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
10.11.1894

Отец: Чепелкин Василий Евдокимов

Мать: Чепелкина Анна Стефанова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.06.1895
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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