Чепелкина (Миночкина) Параскева Яковлева
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
15.05.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.06.1910
Отец ребёнка: Чепелкин Илья Васильев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1911
Дочь: Ефросинья Ильина
Отец ребёнка: Чепелкин Илья Васильев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1912
Сын: Евдокименков Василий Ильич
Отец ребёнка: Чепелкин Илья Васильев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1914
Отец ребёнка: Чепелкин Илья Васильев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1916
Отец ребёнка: Чепелкин Илья Васильев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно