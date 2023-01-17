Чепелкина (Миночкина) Параскева Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепелкина (Миночкина) Параскева Яковлева

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Миночкин Яков Андреев

Мать: Солдатенкова-Клюева-Миночкина Федора Стефанова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
15.05.1909

Муж: Чепелкин Илья Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.06.1910

Сын: Чепелкин Андрей Ильин

Отец ребёнка: Чепелкин Илья Васильев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1911

Дочь: Ефросинья Ильина

Отец ребёнка: Чепелкин Илья Васильев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1912

Сын: Евдокименков Василий Ильич

Отец ребёнка: Чепелкин Илья Васильев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1914

Сын: Чепелкин Михаил Ильин

Отец ребёнка: Чепелкин Илья Васильев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1916

Сын: Евдокименков Иван Ильич

Отец ребёнка: Чепелкин Илья Васильев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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