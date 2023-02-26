Солдатенкова-Клюева-Миночкина Федора Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолдатенкова-Клюева-Миночкина Федора Стефанова

Солдатенкова-Клюева-Миночкина Федора Стефанова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Стефан Григорьев

Мать: Евдокия Борисова

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Долотова Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.11.1887

Сын: Клюев Николай Петров

Отец ребёнка: Клюев Пётр Еремеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.10.1888

Муж: Миночкин Яков Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Чепелкина Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1893

Сын: Федот Яковлев

Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1894

Сын: Миночкин Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1896

Сын: Миночкин Евдоким Яковлевич

Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1899

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1901

Сын: Евфимий Яковлев

Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.04.1903

Муж: Солдатенков Андрей Минин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1904

Дочь: Елена Андреева

Отец ребёнка: Солдатенков Андрей Минин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1906

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Солдатенков Андрей Минин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюев Пётр Еремеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close