Солдатенкова-Клюева-Миночкина Федора Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1869
Отец: Стефан Григорьев
Мать: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Долотова Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев
Рождение ребёнка
04.11.1887
Сын: Клюев Николай Петров
Отец ребёнка: Клюев Пётр Еремеев
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.10.1888
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Чепелкина Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев
Рождение ребёнка
До 1893
Сын: Федот Яковлев
Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев
Рождение ребёнка
04.10.1894
Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев
Рождение ребёнка
30.07.1896
Сын: Миночкин Евдоким Яковлевич
Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев
Рождение ребёнка
04.02.1899
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев
Рождение ребёнка
23.12.1901
Сын: Евфимий Яковлев
Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев
Бракосочетание
30.04.1903
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1904
Дочь: Елена Андреева
Отец ребёнка: Солдатенков Андрей Минин
Рождение ребёнка
10.10.1906
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Солдатенков Андрей Минин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клюев Пётр Еремеев
Смерть
Неизвестно