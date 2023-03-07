(Заикина) Евдокия Борисова
Место рождения
Дата рождения23.02.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1846
Бракосочетание
20.01.1863
Муж: Стефан Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Солдатенкова-Клюева-Миночкина Федора Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Григорьев
Рождение ребёнка
12.03.1871
Сын: Алексей Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Григорьев
Рождение ребёнка
26.01.1874
Дочь: Ольховикова Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Григорьев
Рождение ребёнка
17.12.1876
Дочь: Орехова Ульяния Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Григорьев
Рождение ребёнка
07.10.1879
Дочь: Калиненкова Пелагея Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Григорьев
Рождение ребёнка
23.04.1882
Сын: Семён Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Григорьев
Рождение ребёнка
07.03.1885
Сын: Никифор Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Григорьев
Смерть
Неизвестно