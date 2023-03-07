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(Заикина) Евдокия Борисова

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.02.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1846

Отец: Заикин Борис (Максимов)

Мать: Заикина Анастасия Борисова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.01.1863

Муж: Стефан Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Солдатенкова-Клюева-Миночкина Федора Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Григорьев

Рождение ребёнка
12.03.1871

Сын: Алексей Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Григорьев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1874

Дочь: Ольховикова Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Григорьев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.12.1876

Дочь: Орехова Ульяния Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Григорьев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1879

Дочь: Калиненкова Пелагея Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Григорьев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.04.1882

Сын: Семён Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Григорьев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.03.1885

Сын: Никифор Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Григорьев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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